Пашинян заявил о готовности возобновить мирные переговоры с Азербайджаном

Армения готова к возобновлению переговоров по подписанию мирного соглашения с Азербайджаном и ожидает от Баку конкретных предложений. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на правительственном заседании, сообщает «Sputnik Армения».

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По его словам, республика надеется на скорое урегулирование ситуации в регионе. Он подчеркнул, что для возобновления переговоров на высоком и высшем уровне необходимо прекратить нарушения режима тишины и иные провокации на границе двух стран. Существенную роль для деэскалации напряженности в армяно-азербайджанских отношениях сыграет идентификация виновников в подрыве стабильности на границе, считает премьер-министр.

«Однако подобный процесс трудно представить без запуска механизма международного мониторинга», — отметил Пашинян. Политик считает, что к решению проблемы следует привлечь миссию наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или Минскую группу ОБСЕ (МГ ОБСЕ).

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно предлагал армянскому правительству подписать мирный договор, который стал бы гарантией мира и стабильности в кавказском регионе. В ответ на это Армения заявила, что готова подписать соглашение только в случае признания статуса Нагорно-Карабахской республики, а затем и вовсе обвинила Азербайджан в необоснованных территориальных и исторических претензиях.