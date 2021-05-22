Алиев заявил о готовности работать над мирным соглашением с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал в своем Twitter-аккаунте возможное подписание мирного соглашения с Арменией.

Он заявил о готовности работать над новым двусторонним договором.

«Надеемся, что после [парламентских] выборов в Армении ясности в этом вопросе станет больше. Мирное соглашение предусматривает признание территориальной целостности обеих стран, и мы готовы к этому», — написал Алиев.

20 мая Алиев заявил о готовности сотрудничать с Арменией, «несмотря на все причиненные разрушения и 30-летнюю оккупацию наших территорий». «Но нам нужно взаимное сотрудничество», — сказал президент.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал, что его страна собирается подписать с Азербайджаном мирный договор, который на 100 процентов соответствует интересам армянского народа. «Если Азербайджан реализует наши договоренности и выполнит условия, о которых мы говорили, то да, я подпишу документ», — сказал политик, не раскрывая содержание договора. Пашинян при этом подчеркнул необходимость обсуждения территориальных проблем с Азербайджаном, в том числе вопроса анклавов.

До этого сообщалось, что Пашинян мог согласиться на новые принципы демаркации и территориальные уступки взамен на вывод Вооруженных сил Азербайджана с территории Армении. Данную информацию опубликовал бывший посол в Ватикане и зять экс-президента Армении Микаэл Минасян. В подтверждение он выложил трехсторонний документ, который, как утверждает дипломат, находится на этапе согласования.