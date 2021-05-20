Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности сотрудничать с Арменией, передает «Интерфакс».

«Мы готовы к сотрудничеству с Арменией, несмотря на все причиненные разрушения и 30-летнюю оккупацию наших территорий. Но нам нужно взаимное сотрудничество», — сказал Алиев.

По его словам, Армения и Азербайджан являются соседями и «должны научиться жить бок о бок».

«Вторая Карабахская война радикально изменила ситуацию в регионе. Мы не сотрудничали с Арменией, потому что она оккупировала наши территории. Сегодня в Армении понимают, что сделали ошибку», — продолжил Алиев.

Азербайджанский лидер заверил, что карабахский конфликт завершен и пора думать о будущем.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что его страна собирается подписать с Азербайджаном новый договор, который на 100 процентов соответствует интересам Еревана.