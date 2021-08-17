В результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе погибли военные

Армения сообщила о погибших в результате перестрелки на границе с Азербайджаном

На Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы между военнослужащими обеих стран произошла перестрелка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.

По данным ведомства, азербайджанские военные вели интенсивный обстрел по армянским позициям на пограничном участке, а также по селам Кут и Норабак Гегаркуникской области, где местным жителям пришлось укрываться от огня. В ходе боевых действий погиб один армянский военный. Вооруженные силы (ВС) Армении открыли ответный огонь, в результате чего погибли трое азербайджанских военных.

В Министерстве обороны Азербайджана в свою очередь заявили, что армяне открыли огонь из оружия различного калибра по позициям азербайджанских военных в населенном пункте Йухары Айрым Кяльбаджарского района. Оборонное ведомство также опровергло сообщения армянской стороны об обстрелах их позиций Азербайджаном и гибели солдат в ходе столкновения.

Ранее министерство обороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном начались новые столкновения и уже есть погибшие военнослужащие с обеих сторон. В пресс-службе Минобороны рассказали, что ночью азербайджанские войска пытались продвинуться в районе Черного озера в Сюникской области, однако получили отпор и были отброшены на исходные позиции.

Оборонное ведомство Азербайджана опровергло эти обвинения, назвав заявления Армении дезинформацией с целью очередной провокации на границе.

В мае этого года Армения заявила, что азербайджанские военнослужащие продвигаются вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей, которые граничат с территориями, перешедшими под контроль Баку по итогам последней войны в Нагорном Карабахе. Азербайджан утверждает, что действует в рамках процесса уточнения границ.