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Армения сообщила о столкновениях и гибели военных на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении заявило о новых столкновениях на границе с Азербайджаном
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Фото: Sergei Grits / AP

Министерство обороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном начались новые столкновения и уже есть погибшие военнослужащие с обеих сторон. Об этом в понедельник, 16 августа, передает «Sputnik Армения».

В пресс-службе Минобороны рассказали, что ночью азербайджанские войска пытались продвинуться в районе Черного озера в Сюникской области, однако получили отпор и были отброшены на исходные позиции.

У противника есть как минимум один погибший. Кроме того, азербайджанский снайпер застрелил военнослужащего ВС Армении Вагана Татосяна, утверждают в Ереване.

Пресс-служба Министерства обороны Азербайджана заявила, что с их стороны нет погибших, а противник распространяет дезинформацию, чтобы создать почву для провокаций.

Армянские силы с утра 16 августа обстреливают из автоматов и пулеметов позиции азербайджанской армии в направлении поселка Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской автономной республики, передает «Sputnik Азербайджан».

В мае этого года Армения заявила, что азербайджанские военнослужащие продвигаются вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей, которые граничат с территориями, перешедшими под контроль Баку по итогам последней войны в Нагорном Карабахе. Азербайджан утверждает, что действует в рамках процесса уточнения границ.

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