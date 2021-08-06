Стало известно о решении Армении стрелять по пересекающим границу с оружием

Власти Армении решили открывать стрельбу по вооруженным людям, пересекающим границу со стороны Азербайджана. Об этом стало известно Telegram-каналу «Баграмян 26».

В четверг, 5 августа, состоялось заседание коллегии министерства обороны.

«В своем выступлении, коснувшись ситуации на армяно-азербайджанской границе, министр обороны Аршак Карапетян приказал открывать немедленный огонь и уничтожать всех, кто попытается с оружием пересечь границу Армении, — сказано в сообщении. — Он предупредил, что командиры, которые допустят пересечение границы на своих участках ответственности, будут строго наказаны».

На сайте министерства обороны Армении сообщается, что Карапетян «дал строгое указание исключить любые попытки продвижения противника или улучшения позиций».

Осенью прошлого года в ходе вооруженного конфликта Азербайджан вернул контроль над частью Нагорного Карабаха, который провозгласил независимость от Баку в 1991-м.

В мае этого года Армения заявила, что азербайджанские военнослужащие продвигаются вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей, которые граничат с территориями, перешедшими под контроль Баку. Азербайджан утверждает, что действует в рамках процесса уточнения границ.