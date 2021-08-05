Армения сообщила о размещении российских военных на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило о размещении российских пограничников на границе республики с Азербайджаном, передает ТАСС.

«Относительно распространенной в СМИ информации о присутствии российских военнослужащих в Тавушской области (в частности в поселке Воскепар), сообщаем, что российские пограничники размещены в указанном районе», — цитирует агентство сообщение ведомства.

В Минобороны пояснили, что в Тавушской области «ведутся строительные работы по организации тыловой поддержки, помещения для пограничников».

Ранее замдиректора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов заявил, что деэскалация напряженности в отношениях Армении и Азербайджана может быть достигнута только при безотлагательной делимитации границы.

Он добавил, что Россия не имеет права размещать своих миротворцев на всем участке армяно-азербайджанской границы.