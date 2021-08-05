Россия призвала Армению и Азербайджан решить вопрос с границей

Деэскалации напряженности в отношениях Армении и Азербайджана можно достигнуть только через безотлагательный процесс делимитации границы двух стран с ее последующей демаркацией. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов, сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

По его словам, важно как можно скорее начать данный процесс, так как регулярные военные столкновения на пограничных территориях провоцируют угрозу стабильного развития региона. «Москва призывает Баку и Ереван избегать действий, которые ведут к деградации обстановки», — сказал Бикантов и напомнил о необходимости решать все вопросы мирным путем.

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Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что Россия не имеет права размещать своих миротворцев на всем участке армяно-азербайджанской границы, чего упорно добивается Армения. Это объясняется как отсутствием соответствующего договора, отвечающего нормам международного права, так и дефицитом доверия между участниками конфликта.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал разметить на границе с Азербайджаном опорные пункты российских пограничников и наблюдателей, чтобы избежать провокаций и нагнетания конфликта со стороны его военнослужащих. Он подчеркнул, что Азербайджан, совершая свои провокации, пытается дискредитировать Организацию Договора о коллективной безопасности.

28 июля стало известно, что азербайджанские подразделения вновь вошли на территорию Армении в районе Вардениса и совершили нападение как минимум на два блокпоста. Российский военный журналист, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов сравнил эти действия со стратегией Киева в Донбассе в 2015 году, которая получила название «ползучее наступление».

В ноябре 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Карабахе. Ереван и Баку договорились остаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших, а в регион были направлены российские миротворцы. Несмотря на это, на армяно-азербайджанской границе продолжаются локальные столкновения, связанные с неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.