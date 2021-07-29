Песков оценил призыв Пашиняна о российских пограничниках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна о размещении российских пограничников на всей границе с Азербайджаном, передает РИА Новости.

Ранее Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников и наблюдателей, чтобы избежать провокаций и нагнетания конфликта со стороны его военнослужащих.

«Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей», — заявил представитель Кремля.

На просьбу журналистов уточнить о готовности выполнить просьбу Пашиняна, Песков ответил, что ему больше нечего добавить.

28 июля стало известно об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе. Азербайджанские подразделения вновь вошли на территорию Армении в районе Вардениса и совершили нападение как минимум на два блокпоста.