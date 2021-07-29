Азербайджан заявил о нарушении перемирия на границе со стороны Армении

Минобороны Азербайджана заявило о нарушении перемирия на границе со стороны Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, 29 июля с 02:45 до 03:40 армянские военнослужащие подвергли обстрелу азербайджанские позиции из автоматов и гранатометов. Также отмечается, что в направлении позиций Вооруженных сил Азербайджана были закинуты 10-12 ручных гранат Ф-1.

В начале мая Армения обвинила Азербайджан в попытках продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. В связи с этим исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян обратился к председателю ОДКБ с просьбой пресечь действия неприятеля, а также разместить на границе двух стран российских миротворцев.

28 июля стало известно, что азербайджанские подразделения вновь вошли на армянскую территорию в районе Вардениса и совершили нападение как минимум на два блокпоста. Российский военный журналист и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов сравнил эти действия со стратегией Киева в Донбассе в 2015 году, которая получила название «ползучее наступление».