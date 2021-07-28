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Эксперт заявил о невозможности прекратить стычки Армении и Азербайджана

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Периодические столкновения и приграничные стычки между Арменией и Азербайджаном невозможно прекратить с помощью миротворческих механизмов. Об этом в интервью телеканалу «360» заявил военный эксперт и журналист Виктор Баранец.

По его словам, после подписания трехстороннего заявления между Ереваном, Баку и Москвой осталось множество людей, которые не считают итоги войны за Нагорный Карабах справедливыми. Он подчеркнул, что такие лица, в число которых входит множество военных, не считают противостояние завершенным, а потому будут всячески препятствовать его урегулированию.

«Москва категорически настаивает, что любые споры должны решаться с использованием миротворческих механизмов. В Армении и Азербайджане эту ситуацию воспринимают по-своему, отсюда и взрывы. Конфликты такого рода не гасятся. Они носят характер кипящих», — сказал Баранец.

В начале мая Армения обвинила Азербайджан в попытках продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. В связи с этим исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян обратился к председателю ОДКБ с просьбой пресечь действия неприятеля, а также разместить на границе двух стран российских миротворцев.

28 июля стало известно, что азербайджанские подразделения вновь вошли на армянскую территорию в районе Вардениса и совершили нападение как минимум на два блокпоста. Российский военный журналист и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов сравнил эти действия со стратегией Киева в Донбассе в 2015 году, которая получила название «ползучее наступление».

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