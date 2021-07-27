Шойгу встретился с представителем Минобороны Армении в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Москве с временно исполняющим обязанности главы Минобороны Армении Аршаком Карапетяном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатические источники.

По данным инсайдеров, Карапетян прибыл в Москву утром 27 июля. Переговоры носили непубличный характер, а потому их тематика и детали пока остаются неизвестными. Отмечается, что накануне стороны провели телефонный разговор, посвященный обеспечению безопасности на Южном Кавказе.

Указ о назначении Аршака Карапетяна первым заместителем министра обороны страны премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал 20 июля. Прежде он занимал должность первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Армении, а в настоящее время также исполняет обязанности главы оборонного ведомства.

Вагаршак Арутюнян покинул пост исполняющего обязанности министра обороны Армении в день назначения Карапетяна. На посту главы оборонного ведомства Арутюнян находился с ноября 2020 года, а до этого являлся главным советником главы правительства Армении.