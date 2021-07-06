Пашинян приедет в Москву на переговоры с Путиным

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 7 июля отправится в Москву и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 6 июля сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Планируется обсудить реализацию трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху, подписанных Арменией, Россией и Азербайджаном в ноябре 2020-го и январе 2021 года. Кроме того, Пашинян и Путин обсудят оказание гуманитарной помощи населению Карабаха и восстановление экономических и транспортных связей в регионе.

Последний раз лидеры Армении и России встречались 7 апреля в Кремле.

20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. Партия Пашиняна «Гражданский договор» победила, набрав 53,91 процента голосов. Блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна получил 21,9 процента. Третье место занял блок «Честь имею» третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна.