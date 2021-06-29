Назван кандидат на пост главы МИД Армении

Власти Армении ведут активные поиски кандидатур на пост главы МИД и его заместителей, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на местные СМИ.

Газета «Жоговурд» называет основным претендентом и.о вице-премьера Мгера Григоряна. Как пишет издание, он обладает достаточным опытом, кроме того, его кандидатура устраивает Россию. Григорян отказался комментировать информацию.

В конце мая и. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал в отставку. Сообщалось, что решение чиновника было вызвано тем, что его заранее не поставили в известность о документе по делимитации границы с Азербайджаном.

20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. Партия Пашиняна «Гражданский договор» победила, набрав 53,91 процента голосов. Блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна получил 21,9 процента. Третье место занял блок «Честь имею» третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна.