Армянский ЦИК утвердил победу партии Пашиняна на выборах

Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала окончательные результаты внеочередных парламентских выборов, сообщает ТАСС.

ЦИК утвердил победу партии исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор». Она набрала 53,91 процента голосов. За нее проголосовал 687 761 избиратель. Блок «Армения» бывшего президента Армении Роберта Кочаряна набрал 21,9 процента голосов. Его поддержал 269 481 избиратель.

Третье место занял блок «Честь имею» третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна. Он набрал 5,22 процента голосов и также получил место в парламенте.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня. «Гражданский договор» Никола Пашиняна получил конституционное большинство в парламенте — 72 из 105 мандатов. Партия «Армения» экс-президента Кочаряна отказалась признать итоги голосования еще до оглашения финальных результатов.