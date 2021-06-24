Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы российский лидер поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства.

Обе стороны обозначили обоюдный настрой на всестороннее укрепление союзнических отношений. Они также обсудили происходящие в регионе геополитические изменения и подчеркнули необходимость выполнения положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года всеми сторонам конфликта.

Пашинян отметил, что сейчас первостепенное значение имеет вопрос возвращения армянских военнопленных из Азербайджана.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня. Результаты последних опросов предсказывали борьбу между исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном («Мой шаг») и вторым президентом Армении Робертом Кочаряном («Армения»). За блок действующего главы правительства готовы были проголосовать 23,8 процента опрошенных, за политическую силу бывшего руководителя страны — 24,1 процента.

9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы.

По итогам трехсторонних переговоров 11 января 2021 года президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны договорились о создании рабочей группы — она займется вопросами разблокирования транспортного и железнодорожного сообщений, экономических связей, а также открытия границ.