Лукашенко поздравил партию Пашиняна с победой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил партию «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на внеочередных парламентских выборах, сообщает БЕЛТА.

«Ваши целеустремленность и преданное служение интересам армянского народа стали залогом успеха в важнейшей для страны общественно-политической кампании», — отметил Лукашенко и выразил уверенность, что взаимодействие между Белоруссией и Армений в различных областях продолжит развиваться на благо дружбы и процветания обоих народов.

Партия Пашиняна получила на выборах 53,92 процента голосов. На втором месте оказался блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения», третье место занял блок другого бывшего президента Сержа Саргсяна «Честь имею». Оппозиция намерена оспорить результаты.

В Армении несколько месяцев шли акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Противники премьера обвиняли его в поражении от Азербайджана в ходе последней войны за Нагорный Карабах. Пашинян утверждал, что чист перед народом.