Кочарян предрек своим сторонникам репрессии со стороны властей

Бывший президент Армении Роберт Кочарян предрек сторонникам своего избирательного блока «Айастан» («Армения») репрессии со стороны властей страны. Фрагмент беседы с ним опубликован в Telegram-канале «Sputnik Армения».

Политик считает, что волна «репрессий и вендетт» коснется всех, кто участвовал в работе предвыборных штабов блока «Армения».

Кочарян подчеркнул, что это только усугубит политический кризис, однако он не видит других вариантов развития событий при текущей позиции властей (в чем именно она заключается, Кочарян не уточнил — прим. «Ленты.ру»). «Власти другие по типажу и ДНК», — констатировал он.

Ранее 21 июня блок «Армения» официально не признал предварительные итоги внеочередных парламентских выборов. Согласно заявлению, наибольшие сомнения у политической силы вызывают «сотни сигналов» с разных избирательных участков, что говорит о «систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов».

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. Победу одержала партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» с результатом 53,92 процента голосов, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы сформировать правительство единолично. На втором месте оказалась партия экс-президента Роберта Кочаряна «Армения», третье место заняла еще одна оппозиционная сила, блок предшественника Пашиняна Сержа Саргсяна «Честь имею».