Блок Саргсяна отказался признавать итоги выборов в Армении

Блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна отказался признавать итоги внеочередных парламентских выборов в стране. Заявление политсилы опубликовал сайт News.am.

В тексте говорится, что выборы были позорными, а результаты голосования стали не «светом в конце туннеля», а «новой сгустившейся тьмой». Власть проводила репрессии против оппозиции, устраивала обыски, аресты и прослушку активистов.

«Заявляем, что не признаем полученные на выборах результаты. В то же время мы уверены, что реальное оппозиционное поле также должно признать свои ошибки и упущения», — отметили представители блока.

Они добавили, что идти на выборы в послевоенный шоковый период было неправильно, но «возлагать на общество всю тяжесть неудач — еще большая ошибка».

«Честь имею» обещает продолжить борьбу. «Мы не имеем права оставлять священную землю наших предков и драгоценное будущее наших детей предателям, которые уступили суверенитет нашего государства и ввели народ в заблуждение», — пообещали соратники Саргсяна.

Ранее стало известно, что блок другого бывшего президента, Роберта Кочаряна, «Армения» оспорит в Конституционном суде итоги выборов.

По данным ЦИК, на выборах победила партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», набрав 53,92 процента голосов. «Армения» получила 21,04 процента.