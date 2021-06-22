В Нагорном Карабахе решили провести референдум о доверии

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян решил провести референдум о доверии. Об этом во вторник, 22 июня, сообщает News.am.

По данным издания, Арутюнян объявит об этом на митинге в Степанакерте. После победы на парламентских выборах в Армении партии исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна глава НКР решил подтвердить легитимность своей власти.

Накануне в Степанакерте прошел митинг с требованием отставки Арутюняна. Сам он обещал выступить там же вечером 22 июня.

На парламентских выборах в Армении партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 53,92 процента голосов. На втором месте оказался блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения», третье место занял блок другого бывшего президента Сержа Саргсяна «Честь имею». Оппозиция намерена оспорить результаты.