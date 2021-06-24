Пашинян обратился с предложением к бывшим соперникам на выборах

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился с предложением к бывшим соперникам на парламентских выборах. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на местные СМИ.

Пашинян предложил создать внепарламентскую структуру, в которую войдут лидеры проигравших партий, если они пожмут «руку солидарности». Глава правительства не обещал никому из них никакой должности.

Пашинян встретился с лидерами семи политических сил, еще две отказались от консультаций. Некоторые участники переговоров полагают, что новая структура будет финансироваться из бюджета, а работающие в ней люди — получать зарплату.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня. Партия Пашиняна «Гражданский договор» победила, набрав почти 54 процента голосов. Блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 21,04 процента. В парламент также прошел блок «Честь имею» экс-президента Сержа Саргсяна.

В стране несколько месяцев продолжались массовые протесты с требованием отставки Пашиняна. Противники премьера возлагали на него вину за поражение во время последней войны в Нагорном Карабахе. Пашинян, в свою очередь, утверждал, что чист перед народом.