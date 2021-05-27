Глава МИД Армении подал в отставку

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал прошение об отставке. Об этом 27 мая сообщила пресс-секретарь министерства Анна Нагдалян, передает «Новости — Армения».

Как отмечает издание, слухи о грядущей отставке главы МИД появились 20 мая. По некоторым данным, решение Айвазяна вызвано тем, что его заранее не поставили в известность о документе по делимитации границы с Азербайджаном.

19 мая бывший посол в Ватикане и зять экс-президента Армении Микаэл Минасян заявил, что и.о. премьер-министра Никол Пашинян мог согласиться на территориальные уступки взамен вывода Вооруженных сил Азербайджана с территории Армении. Минасян выложил трехсторонний документ, который, как утверждает дипломат, находится на этапе согласования.

Позже Пашинян заявил, что готов подписать с Азербайджаном новый договор, который на 100 процентов соответствует интересам Армении.

В начале мая ситуация на границе двух республик обострилась. Ереван утверждает, что азербайджанские военные продвигаются вглубь армянских областей. Баку 27 мая сообщил о задержании шести армянских диверсантов. Власти Армении утверждают, что солдаты находились на своей территории.