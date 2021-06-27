Блок Кочаряна обжалует результаты выборов в Армении

Блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Айастан» («Армения») обжалует результаты внеочередных выборов в парламент страны. Требование признать голосование недействительным сторонники политика подадут в Конституционный суд до 2 июля. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Так, представители блока заявили, что сомневаются в 200 тысячах голосов, отданных за блок. Это может существенно повлиять на итоги выборов, утверждает издание.

Ране 27 июня сообщалось, что ЦИК Армении опубликовал окончательные результаты внеочередных парламентских выборов. На выборах победила партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор». Она набрала 53,91 процента голосов. За нее проголосовали 687 761 избиратель.

За блок «Армения» же выступили 21,9 процента голосов. Его поддержали 269 481 избиратель.