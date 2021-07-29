Пашинян предложил разместить российских пограничников на границе с Азербайджаном

На границе с Азербайджаном следует разместить опорные пункты российских пограничников и наблюдателей, чтобы избежать провокаций и нагнетания конфликта со стороны его военнослужащих. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Политик пояснил, что столь решительные меры необходимы для скорейшей организации работ по демаркации и делимитации границы без риска боестолкновений, которые время от времени случаются между военными. «Азербайджан, совершая свои провокации, пытается дискредитировать Организацию [договора о] коллективной безопасности», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что правительству Армении пока не удается стабилизировать ситуацию в регионе, даже несмотря на помощь международных организаций. «Азербайджан продолжает агрессивную риторику и действия, игнорируя все предложения международного сообщества», — добавил премьер.

28 июля стало известно, что азербайджанские подразделения вновь вошли на территорию Армении в районе Вардениса и совершили нападение как минимум на два блокпоста. Российский военный журналист и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов сравнил эти действия со стратегией Киева в Донбассе в 2015 году, которая получила название «ползучее наступление».