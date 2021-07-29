Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе

Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военнослужащие в ночь на четверг осуществили обстрел армянских позиций на границе двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно заявлению ведомства, в 03:00 (02:00 по мск) подразделения ВС Азербайджана в нарушение договоренностей о прекращении огня осуществили провокацию, обстреляв армянские позиции из стрелкового оружия. В министерстве отмечают, что в результате действий армянских военнослужащих огонь был подавлен. По состоянию на 07:00 (06:00 по мск) ситуация спокойная и обстрелов не наблюдается, отмечают в Ереване.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о нарушении перемирия на границе со стороны Армении. В Баку рассказали, что с 02:45 до 03:40 армянские военнослужащие подвергли обстрелу азербайджанские позиции из автоматов и гранатометов. Также отмечается, что в направлении позиций Вооруженных сил Азербайджана были закинуты 10-12 ручных гранат Ф-1.

28 июля стало известно, что азербайджанские подразделения вновь вошли на армянскую территорию в районе Вардениса и совершили нападение как минимум на два блокпоста. Российский военный журналист и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов сравнил эти действия со стратегией Киева в Донбассе в 2015 году, которая получила название «ползучее наступление».