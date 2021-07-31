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Армения заявила о новом обстреле со стороны Азербайджана

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Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Министерство обороны Армении заявило о новом обстреле армянских позиций на границе со стороны Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, азербайджанские вооруженные силы предприняли очередную провокацию и открыли огонь из стрелкового оружия по машине тылового обеспечения, в которой перевозилось продовольствие. В результате автомобиль был серьезно поврежден. Отмечается, что инцидент произошел на ерасхском участке армяно-азербайджанской границы. В министерстве также рассказали, что огонь со стороны азербайджанских военных был подавлен, и на данный момент ситуация в регионе относительно стабильная.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на границе с Азербайджаном следует разместить опорные пункты российских пограничников и наблюдателей, чтобы избежать провокаций и нагнетания конфликта со стороны его военнослужащих. Политик пояснил, что столь решительные меры необходимы для скорейшей организации работ по демаркации и делимитации границы без риска боестолкновений, которые время от времени случаются между военными.

28 июля стало известно, что азербайджанские подразделения вновь вошли на территорию Армении в районе Вардениса и совершили нападение как минимум на два блокпоста. Российский военный журналист и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов сравнил эти действия со стратегией Киева в Донбассе в 2015 году, которая получила название «ползучее наступление».

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