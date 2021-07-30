Армянские военные сбили азербайджанский беспилотник в приграничной зоне

Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил (ПВО ВС) Армении пресекли попытки проникновения в воздушное пространство страны азербайджанского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на восточном участке границы в Гегаркуникской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.

По данным ведомства, полеты машин над территорией Армении фиксировались с 23:00 29 июля. Сбитый беспилотник относится к типу Aerostar, который состоит на вооружении армии Азербайджана. Части БПЛА были обнаружены в 3,5 километра к северу от села Ваневан Гегаркуникской области.

С какой целью аппарат был запущен в армянское воздушное пространство, не уточняется. При этом, по данным военных, к утру следующего дня, 30 июля, ситуация на границе стабилизировалась. Минобороны Азербайджана утверждения о запуске беспилотников в приграничную зону опровергает.

29 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал разместить на границе с Азербайджаном опорные пункты российских пограничников и наблюдателей, чтобы избежать провокаций и нагнетания конфликта со стороны его военнослужащих.

Он подчеркнул, что правительству Армении пока не удается стабилизировать ситуацию в регионе, даже несмотря на помощь международных организаций. «Азербайджан продолжает агрессивную риторику и действия, игнорируя все предложения международного сообщества», — добавил премьер.