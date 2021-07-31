Стало известно о гибели азербайджанского военнослужащего

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели своего военнослужащего. Об этом стало известно Telegram-каналу «Sputnik Азербайджан».

Причиной смерти Шамиля Асланова стало грубое нарушение правил обращения с оружием.

Одновременно в Министерстве обороны Азербайджана опровергли заявление Армении о перестрелке на границе. «Ни одно подразделение Вооруженных сил Азербайджана огонь не открывало», — говорится в сообщении.

29 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал разместить на границе с Азербайджаном опорные пункты российских пограничников и наблюдателей, чтобы избежать провокаций и нагнетания конфликта.

Он подчеркнул, что правительству Армении пока не удается стабилизировать ситуацию в регионе, даже несмотря на помощь международных организаций. «Азербайджан продолжает агрессивную риторику и действия, игнорируя все предложения международного сообщества», — добавил Пашинян.

28 июля Министерство обороны Армении сообщило, что договоренность о прекращении огня на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы в основном соблюдается. Соответствующее соглашение было достигнуто при посредничестве российских миротворцев.