Азербайджан сообщил о перестрелке с Арменией на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило о перестрелке с армянскими военными на границе двух государств, передает «Sputnik Азербайджан».

В ночь на 2 августа армянские подразделения обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской автономной республики, утверждают в министерстве.

Потерь нет, противник был подавлен ответным огнем, добавили в ведомстве.

1 августа подразделения вооруженных сил Армении открывали огонь по азербайджанским позициям в том же направлении, сообщает Баку.

31 июля Армения обвиняла Азербайджан в обстрелах своих позиций, в том числе по машине тылового обеспечения, в которой перевозилось продовольствие.