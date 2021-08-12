Российские пограничники начали патрулировать границу Армении и Азербайджана

Российские пограничники приступили к патрулированию на отдельных участках границы между Арменией и отошедшими к Азербайджану районами Нагорного Карабаха. Об этом сообщает проект WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах.

Патрули военнослужащих заметили в районе Вардениса. В начале августа о переброске российских военных на конфликтные участки рубежей сообщало Министерство обороны Армении. Для миротворцев начали строить помещения для жилья и тыловой поддержки.

В это же время Министерство иностранных дел России заявило, что обеим сторонам конфликта следует как можно скорее решить вопрос о демаркации и делимитации границы. Дипломаты указали, что без этой процедуры Москва не получит права разместить военных на всей протяженности линии разграничения, как на том настаивает Ереван.

Территориальные споры между Ереваном и Баку обострились после завершения конфликта в Нагорном Карабахе, когда Азербайджану отошли несколько спорных районов. В начале мая в Минобороны Армении зафиксировали продвижение азербайджанских солдат вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей. В Баку назвали действия своих военных корректными и оправданными в рамках процесса уточнения границ.

Вслед за этим премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал разместить на линии разграничения миротворцев и наблюдателей стран ОДКБ. Он указал, что пока Ереван самостоятельно не может урегулировать ситуацию в регионе и назвал действия неприятеля провокацией. «Азербайджан продолжает агрессивную риторику и действия, игнорируя все предложения международного сообщества», — отмечал политик.

28 июля стало известно, что азербайджанские подразделения вновь вошли на территорию Армении в районе Вардениса и совершили нападение как минимум на два блокпоста. Российский военный журналист и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов сравнил эти действия со стратегией Киева в Донбассе в 2015 году, которая получила название «ползучее наступление».