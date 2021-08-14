В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении сообщило об обстреле со стороны азербайджанских ВС

Министерство обороны Армении вечером в пятницу, 13 августа, заявило об обстреле со стороны азербайджанских вооруженных сил на северо-восточном участке границы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что подразделения ВС Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции, дислоцированные на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы.

Ответными действиями огонь был подавлен. «С армянской стороны пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Территориальные споры между Ереваном и Баку обострились после завершения конфликта в Нагорном Карабахе, когда Азербайджану отошли несколько спорных районов. В начале мая в Минобороны Армении зафиксировали продвижение азербайджанских солдат вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей. В Баку назвали действия своих военных корректными и оправданными в рамках процесса уточнения границ.

Вслед за этим премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал разместить на линии разграничения миротворцев и наблюдателей стран ОДКБ.

28 июля стало известно, что подразделения Азербайджана вновь вошли на территорию Армении в районе Вардениса и совершили нападение как минимум на два блокпоста.