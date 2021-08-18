Армения согласилась возобновить переговоры по Карабаху с Азербайджаном

Армения согласна возобновить переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе с Азербайджаном при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, его цитирует ТАСС.

По словам политика, Баку пытается убедить мир, что Ереван выступает против проведения переговоров и мира в регионе. В действительности же Армения согласна работать над этим вопросом, в том числе из-за продолжающихся столкновений на границе. «За последние два месяца у нас было две жертвы на армяно-азербайджанской границе», — напомнил Пашинян.

В начале мая Армения обвинила Азербайджан в попытках продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. В связи с этим Пашинян обратился к председателю ОДКБ с просьбой пресечь действия неприятеля, а также разместить на границе двух стран российских миротворцев.

28 июля стало известно, что азербайджанские подразделения вновь вошли на армянскую территорию в районе Вардениса и совершили нападение как минимум на два блокпоста. Российский военный журналист и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов сравнил эти действия со стратегией Киева в Донбассе в 2015 году, которая получила название «ползучее наступление».

Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в нежелании давать четкий ответ на предложение о мире. Он предложил Пашиняну взаимно признать территориальную целостность республик и приступить к процессу демаркации границ. «Видимо, Армения не готова к этому или же против этого. В таком случае мы будем вести свою политику сообразно этому», — сказал глава государства.