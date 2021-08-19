В Армении сообщили о гибели трех военнослужащих

В Министерстве обороны Армении заявили о гибели трех военных на юго-востоке страны

В одной из воинских частей на юго-востоке Армении на боевом посту были найдены тела трех военнослужащих. Об сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики, пишет Sputnik Армения.

В ведомстве заявили, что тела обнаружили ночью 19 августа. Отмечается, что на них присутствовали огнестрельные ранения. Обстоятельства гибели военных выясняются.

Министерство обороны Армении выразило соболезнования родным и сослуживцам погибших.

17 августа в Армении сообщили о перестрелке на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы. В ходе боевых действий погиб один армянский военный и трое азербайджанских военнослужащих

В мае Армения обвинила Азербайджан в попытках продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей, находящихся на границе с территориями, которые перешли под контроль Баку в результате войны в Нагорном Карабахе. Азербайджанская сторона настаивает на том, что действует в рамках процедуры уточнения границ.