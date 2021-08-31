Лавров призвал Азербайджан освободить всех армянских военнопленных

Москва призывает Баку немедленно освободить всех армянских военнопленных без каких-либо дополнительных условий. С таким заявлением на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Трансляция мероприятия доступна в YouTube.

Дипломат пояснил, что сейчас для снижения напряженности и Армении, и Азербайджану следует умерить риторику по отношению друг к другу. «Это создаст условия для окончательного, полноценного урегулирования, я в этом не сомневаюсь», — сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что российская позиция по вопросу освобождению пленных должна стать явным сигналом для Баку, а сам обмен — состояться по принципу «всех на всех».

Ранее депутат парламента Армении Наира Зограбян заявила, что контактировала с главой делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы Самедом Сеидовым по вопросу возвращения пленных. В разговоре с коллегой он заявил, что Баку считает захваченных в плен армянских военнослужащих террористами и готов вести диалог по их освобождению только после согласия Еревана подписать мирный договор.

3 июля при посредничестве российской стороны в Армению вернулись 15 пленных. В сообщении правительства говорилось, что ради освобождения заложников армянская сторона передала Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах Нагорного Карабаха.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, а в регион были направлены российские миротворцы. По данным правозащитников, сегодня в Азербайджане остаются около 200 армянских военнопленных.