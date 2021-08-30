Армения призвала усилить давление на Азербайджан из-за пыток военнопленных

Мировому сообществу необходимо усилить дипломатическое давление на Азербайджан из-за невозвращения на родину армянских военнопленных после окончания конфликта в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщает «Sputnik Армения».

По словам дипломата, сейчас Баку не только отказывается предоставлять Еревану сведения о захваченных военных, как того потребовал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), но и в принципе отрицает факт наличия пленных. «Между тем, армянские пленные подвергаются пыткам, а также бесчеловечному и унизительному обращению. Уже зафиксированы случаи лишения пленных жизни», — сказал Мирзоян.

Он также напомнил, что в Азербайджане продолжаются расследования уголовных дел против нескольких десятков армянских граждан, и призвал международные правозащитные организации оказать любую возможную помощь задержанным. «[Требуем] уважать нормы гуманитарного права и немедленно освободить армянских военнопленных и гражданских лиц, незаконно удерживаемых в Азербайджане», — добавил глава МИД.

Ранее депутат парламента Армении Наира Зограбян заявила, что контактировала с главой делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы Самедом Сеидовым по вопросу возвращения пленных. В разговоре с коллегой он заявил, что Баку считает захваченных в плен армянских военнослужащих террористами и готов вести диалог по их освобождению только после согласия Еревана подписать мирный договор.

3 июля при посредничестве российской стороны в Армению вернулись 15 пленных. В сообщении правительства говорилось, что в свою очередь армянская сторона передала Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах Нагорного Карабаха.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, а в регион были направлены российские миротворцы. По данным правозащитников, сегодня в Азербайджане остаются около 200 армянских военнопленных.