Азербайджан призвал Армению отказаться от «лжи и иллюзий»

МИД Азербайджана: Армения все еще не отказалась от захватнической политики

Баку призвал Ереван отказаться от «лжи и иллюзий». Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает «Sputnik Азербайджан».

Таким образом МИД Азербайджана отреагировал на интервью министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

«Разжигая агрессивный сепаратизм на территориях в рамках международно признанных границ Азербайджана, армянский министр ясно дал понять, что его "стратегия мира и безопасности" — ни что иное, как фальсификация, и то, что Армения все еще не отказалась от своей захватнической политики», — заявила глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность в соответствии с требованиями международного права. «Понять эту реальность в интересах Армении, потому что эта страна может, наконец, отказавшись от лжи и иллюзий, настроиться на будущее развитие и прогресс», — добавила Абдуллаева.

Мирзоян в интервью, в частности, заявил, что Ереван готов возобновить переговоры с Баку по карабахскому урегулированию на основе равноправия и неприменения силы. «Армянская сторона будет последовательно продвигать реализацию права народа Арцаха на самоопределение», — добавил он.

Глава МИД также призывал мировое сообщество усилить давление на Азербайджан из-за невозвращения на родину армянских военнопленных.