В Армении назначили главу МИД

В Армении бывший председатель Национального собрания Арарат Мирзоян назначен министром иностранных дел республики. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Приказ о назначении нового главы МИД подписал президент страны Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

Мирзоян занимал должность спикера парламента с января 2019 года. До этого он находился на посту вице-премьера, на который был назначен в мае 2018 года.

Ранее в Армении правительство представило программу на 2021-2026 годы. В частности, она предусматривает создание в стране Службы внешней разведки, которая придет на смену подразделению Службы национальной безопасности республики. Пашинян отметил, что после утверждения программы кабинетом министров она будет вынесена на обсуждение членами Национального собрания.