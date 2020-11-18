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Назначен новый министр иностранных дел Армении

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Фото: Embajada de Armenia en México

Новым министром иностранных дел Армении назначен Ара Айвазян. Соответствующий указ подписал президент Армен Саркисян, передает «Sputnik Армения».

С середины октября Айвазян работал заместителем главы МИД. Ранее он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла в Литве, Латвии и Эстонии, работал послом РА в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале и Панаме.

16 ноября стало известно об увольнении министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна, а также о разночтениях между заявлениями МИД Армении и премьер-министра Никола Пашиняна по поводу соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе.

Пашинян сообщил, что в ходе переговоров армянской стороне выдвигали в качестве условия сдачу территорий, включая стратегический город Шуши. Пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян заявила, что ни на одном этапе переговоров не стоял вопрос отказа от Шуши.

Бои в Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. За несколько недель боев Баку взял под контроль ряд населенных пунктов, в том числе Шуши.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении боев, согласно которому воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, а до 1 декабря под контроль Баку передаются три района. Это вызвало массовые протесты в Армении.

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