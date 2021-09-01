В Азербайджане заявили о непричастности к гибели армянского военного

Армения вновь устраивает провокации для дестабилизации ситуации в регионе, заявляя о гибели армянского военного в результате снайперского обстрела со стороны позиций Вооруженных сил (ВС) Азербайджана. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на Министерство обороны страны.

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По данным оборонного ведомства, обвинения в сторону азербайджанских военных лживы и безосновательны. В министерстве подчеркнули, что на указанном участке 1 сентября подразделений ВС страны не было, поэтому они не причастны к гибели контрактника.

«Преступления и кровавые инциденты в армянской армии являются результатом царящих в ней произвола и неуставных отношений. Эти происшествия не имеют ничего общего с азербайджанской армией», — говорится в сообщении Минобороны.

1 сентября Министерство обороны Армении сообщило о том, что армянский военнослужащий погиб в результате снайперского обстрела со стороны позиций Вооруженных сил Азербайджана вблизи села Ерасх на границе двух стран. По данным ведомства, инцидент произошел утром 1 сентября, огонь велся из приграничной зоны. Смертельное ранение получил 39-летний младший сержант-контрактник. Медики не успели спасти его.

В конце июля Ереван заявил о нарушении перемирия и возобновлении локальных боев в приграничных регионах. Баку возложил ответственность за эскалацию на Вооруженные силы Армении. Стычки с жертвами и пленением военнослужащих периодически возникают до сих пор.

