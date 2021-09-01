Азербайджанский снайпер убил армянского военного в приграничной зоне

Минобороны Армении: армянский контрактник был убит снайпером на границе с Азербайджаном

Армянский военнослужащий погиб в результате снайперского обстрела со стороны позиций Вооруженных сил Азербайджана вблизи села Ерасх на границе двух стран. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на Министерство обороны Армении.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 1 сентября, огонь велся из приграничной зоны. Смертельное ранение получил 39-летний младший сержант-контрактник. Медики не успели спасти его жизнь. «Жестко осуждаем действия азербайджанской стороны и предупреждаем, что они не останутся безответными. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», — говорится в сообщении Минобороны.

В конце июля Ереван заявил о нарушении перемирия и возобновлении локальных боев в приграничных регионах. Баку возложил ответственность за эскалацию на Вооруженные силы Армении. Стычки с жертвами и пленением военнослужащих периодически возникают до сих пор.

В частности, в середине августа на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы были убиты несколько армянских солдат. Также сообщалось о потерях и с азербайджанской стороны.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, а в регион были направлены российские миротворцы.