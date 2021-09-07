Азербайджан полностью очистил от мин один из городов в Карабахе

Саперы азербайджанского Агентства по разминированию (ANAMA) полностью очистили от мин и неразорвавшихся снарядов город Агдам, который был возвращен республике по итогам войны с Арменией в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на заместителя главы Агдамского района Аллахверена Алиева.

По его словам, несмотря на уничтожение взрывных устройств, работы по восстановлению города все еще продолжаются. «Прокладываются линии электропередачи, водоснабжения, строятся дороги», — сказал Алиев. При этом он подчеркнул, что процесс разминирования окрестных дорог и сел все еще не завершен.

Ранее стало известно, что Азербайджан вернул из плена 15 армянских военнослужащих в обмен на карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах Карабаха. В них содержались сведения о 92 тысячах взрывных устройств, установленных в ходе войны за регион.

9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Страны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.