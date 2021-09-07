Армения осудила совместные учения Турции и Азербайджана в Карабахе

МИД Армении: учения Турции и Азербайджана в Карабахе подрывают стабильность в регионе

Армения осуждает проведение совместных военных учений Турции и Азербайджана на территории Лачинского района, перешедшего под контроль Азербайджана в результате 44-дневной войны. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) республики Ваана Унаняна.

По его словам, турецко-азербайджанские маневры в зоне карабахского конфликта подрывают процесс по установлению мира и стабильности в регионе.

«Проведение турецко-азербайджанских учений вблизи границ Армении и Арцаха, а также Лачинского коридора мы оцениваем как действие, наносящее ущерб шагам по деэскалации, не соответствующее духу трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года», — подчеркнул Унанян.

6 сентября стало известно, что в Нагорном Карабахе, на территории Лачинского района Азербайджана, начались азербайджано-турецкие военные учения. Проводящиеся маневры предусмотрены соглашением о военном сотрудничестве между двумя государствами. Главной целью учений является совершенствование совместной работы военнослужащих при проведении боевых операций.

В конце июня вооруженные силы Азербайджана и Турции провели совместные тактико-специальные военные учения в Нахичеванской автономной республике. Тогда было отмечено, что углубление сотрудничества двух стран в военно-промышленной сфере предусматривается Шушинской декларацией, которую 15 июня подписали азербайджанский президент Ильхам Алиев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.