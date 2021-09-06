В Карабахе начались военные учения Азербайджана и Турции

В Нагорном Карабахе, на территории Лачинского района Азербайджана, начались азербайджано-турецкие военные учения. Об этом сообщается на сайте азербайджанского военного ведомства.

Проводящиеся маневры предусмотрены соглашением о военном сотрудничестве между двумя государствами.

Главной целью учений является совершенствование совместной работы военнослужащих при проведении боевых операций, в частности — развитие навыков командования по принятию решений и управлению подразделениями. Особое внимание будет уделено использованию современной техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности.

В конце июня вооруженные силы Азербайджана и Турции провели совместные тактико-специальные военные учения в Нахичеванской автономной республике. Тогда было отмечено, что углубление сотрудничества двух стран в военно-промышленной сфере предусматривается Шушинской декларацией, которую 15 июня подписали азербайджанский президент Ильхам Алиев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.