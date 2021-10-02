Армения заявила о готовности уточнить границы с Азербайджаном при участии России

Секретарь Совета безопасности (СБ) Армении Армен Григорян заявил, что Ереван готов уточнить линии демаркации на границе с Азербайджаном при участии России. Его слова приводит «Интерфакс».

Григорян пояснил, что премьер-министр страны Никол Пашинян может встретиться с азербайджанским лидером Ильхмом Алиевым, если для обсуждения «действительно есть готовность» со стороны Баку.

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Секретарь добавил, что Армения и ранее была готова к переговорам, поэтому в рамках Минской группы ОБСЕ состоится встреча и обсуждение. Он уточнил, что относительно демаркации и делимитации Ереван не получал «позитивных сигналов» от оппонентов.

«Что касается демаркации и делимитации, то Армения готова. Если имеется действительно серьезная готовность, то, я думаю, мы можем двигаться вперед, начать процесс демаркации и делимитации при посредничестве России. Прояснить существующий вопрос между Арменией и Азербайджаном, а также попробовать решить другие», — подчеркнул Григорян.

Ранее, 28 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил возможность встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, позиция Баку заключается в том, что нужно двигаться вперед: карабахский конфликт разрешен, и необходимо вести переговоры о будущем, о мире.

