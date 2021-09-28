Лавров рассказал о прогрессе в урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Важной функцией трехстороннего соглашения о прекращении огня, заключенного в ноябре 2020 года лидерами Армении, Азербайджана и России, является поддержание стабильности в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, передает ТАСС.

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По его словам, насильственные действия в зоне конфликта сейчас не наблюдаются, чему также способствуют российские миротворцы. «Мелкие инциденты, которые были на начальном этапе, быстро разрешались», — добавил Лавров, отметив, что не все проблемы были окончательно решены.

Дипломат отметил прогресс в урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В частности, он рассказал, что во время 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сопредседатели Минской группы ОБСЕ согласовали с Баку и Ереваном возобновление рабочих поездок в регион Нагорного Карабаха.

В Армении и Азербайджане 27 сентября прошли памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Второй карабахской войны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу заявил о завершенности конфликта и призвал Армению адаптироваться к новым геополитическим реалиям в регионе.

Глава государства также обвинил в бездействии Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Он указал на то, что члены группы не выдвинули никаких новых предложений по укреплению доверия между участниками войны и никак не способствуют прогрессу в подписании мирного соглашения с Арменией.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.