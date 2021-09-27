Алиев рассказал о претензиях Азербайджана к российским миротворцам

Баку позитивно оценивает факт присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, хотя и имеет ряд претензий к их работе. С таким заявлением в интервью «Анадолу» выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, российские миротворцы не препятствуют проникновению в регион иностранных граждан, несмотря на запрет со стороны азербайджанских властей. Политик указал, что этот вопрос неоднократно поднимался на переговорах с российской стороной, однако проблему так и не удалось разрешить. «Потому что Карабах — это наша территория. Никакие иностранные граждане или транспортные средства не могут въезжать в эти районы без нашего разрешения», — сказал Алиев.

При этом он подчеркнул, что такие нелегальные рейды фиксируются крайне редко, а Москва в полной мере признает права Баку на эти земли. «Но, конечно, мы хотели бы полного уважения к нашему суверенитету и территориальной целостности», — добавил глава государства и призвал миротворцев прекратить пускать иностранных граждан в регион.

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который безуспешно попытался вернуть его силой. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие, однако оно периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР снова начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Война продолжалась до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Ранее стало известно, что Алиев потребовал от Армении принять новую Конституцию из-за ссылок на территориальные претензии к Турции в ее действующей версии. Он также сравнил позицию Еревана по вопросу защиты своих граждан «психическим заболеванием» и добавил, что армяне не имеют права ставить условия таким «сильным» государствам как Турция и Азербайджан.