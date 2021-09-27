Алиев потребовал от Армении принять новую Конституцию

Армения должна разработать и принять новую Конституцию, так как в ее действующей версии содержатся ссылки на территориальные претензии к Турции. С таким заявлением в интервью агентству «Анадолу» выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, сегодня армянская политика строятся на синтезе «лжи, провокаций и несостоявшихся желаний», а потому ее государственность нельзя считать полноценной. «Именно такая сегодня Армения. Это несостоявшееся государство, для которого есть даже международный термин "failed state"», — сказал Алиев.

Он также назвал позицию Еревана по вопросу защиты своих граждан «психическим заболеванием» и добавил, что армяне не имеют права предъявлять претензии к таким «сильным» государствам как Турция и Азербайджан. «Пусть Армения правильно воспримет вновь сформировавшуюся реальность, предпринимает шаги в соответствии с этой реальностью, взглянет на карту и найдет себя там, если, конечно, сможет, это только точка», — потребовал глава государства.

Алиев неоднократно упрекал Армению в желании взять реванш после поражения в конфликте за Нагорный Карабах. Отношения двух стран после окончания войны остаются напряженными из-за взаимных территориальных претензий и сложностях в демаркации границы.

В апреле 2021 года президент называл Зангезур (Сюникская область Армении) и Иреван (столица Армении город Ереван) «историческими землями» Азербайджана. «Мы вернемся туда. Я не говорил, что вернемся туда на танках. Сказал, что вернемся. Это означает — почему бы и нет», — утверждал политик.