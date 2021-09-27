В Грузии предложили сделать Тбилиси платформой для переговоров Баку и Еревана

Премьер Грузии: Тбилиси мог бы стать платформой для налаживания отношений Баку и Еревана

Грузия может сыграть значительную роль в налаживании отношений Армении и Азербайджана в послевоенный период. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает «Sputnik Грузия».

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По его словам, в июне страна успешно выступила посредником между сторонами и способствовала освобождению 15 армянских военнопленных, а также передаче Азербайджану карты минных полей в Карабахе. Он отметил, что площадкой для дальнейших переговоров Баку и Еревана мог бы стать столичный Тбилиси.

«Чтобы продолжить этот процесс на более высоком уровне, мы предлагаем медиацию нашим братским государствам, азербайджанским и армянским братьям, через эту платформу, которую мы намерены создать в Тбилиси», — рассказал Гарибашвили. Премьер подчеркнул, что для эффективности процесса встречи должны будут проводиться регулярно.

В Армении и Азербайджане 27 сентября прошли памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Второй карабахской войны. В обоих государствах прошли акции памяти погибших солдат. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу заявил о завершенности конфликта и призвал Армению адаптироваться к новым геополитическим реалиям в регионе, а также принять новую Конституцию.

Глава государства также обвинил в бездействии Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Он указал на то, что члены группы не выдвинули никаких новых предложений по укреплению доверия между участниками войны и никак не способствуют прогрессу в подписании мирного соглашения с Арменией.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.