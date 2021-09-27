Алиев обратился к народу в годовщину начала 44-дневной войны в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Алиев выступил с обращением к народу в связи с Днем памяти

В Азербайджане проходят памятные мероприятия в годовщину начала Второй карабахской войны, длившейся 44 дня. Глава государства Ильхам Алиев выступил с обращением к народу. Трансляция обращения доступна на YouTube.

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По словам политика, карабахский конфликт остался в прошлом и стал частью истории. Лидер добавил, что все страны региона должны строить свою политику исходя из новых геополитических реалий, а не прибегать к провокациям.

«Если кто-то хочет воскресить мертвую структуру под названием "Нагорный Карабах", то пусть делает это на своей территории, но не в Азербайджане. Вопрос решен», — заявил Алиев. После окончания его выступления в День памяти погибших в войне почтили минутой молчания.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) начались бои, которые продолжались до 10 ноября. По итогам войны Баку вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. 9 ноября Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль азербайджанской стороны перешли территории нескольких районов. Мирный договор на данный момент так и не был подписан.

Противостояние из-за Нагорного Карабаха длится между Ереваном и Баку почти 30 лет. Этот регион, чье население составляют преимущественно армяне, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. С 1992 по 1994 год Баку пытался вернуть его под свой контроль, однако в итоге страны договорились о прекращении огня.