Двое граждан Армении оказались на подконтрольной Азербайджану территории

В Службу национальной безопасности (СНБ) Армении вечером в субботу, 18 сентября, в 21:00 по местному времени поступило сообщение, что в тот же день двое жителей общины Касах Котайкской области при движении по дороге Горис — Воротан отклонились от привычного маршрута и оказались на территории, находящейся под контролем Азербайджана. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

СНБ Армении и ФСБ России проводят соответствующие работы по их обнаружению. О результатах будет дополнительная информация, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.